Сборная Украины разгромила Испанию на чемпионате мира по футболу

Перед матчем команды показали свое отношение к войне. Фото salou.cat / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Украины уверенно стартовала на чемпионате мира среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В матче-открытии мундиаля украинцы разгромили Испанию – 5:0.

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Далее у нашей команды еще поединки против Северной Ирландии (4 мая) и Аргентины (6 мая).

Две лучшие команды из группы выходят в четвертьфинал, сообщает УАФ.

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Напомним, что сборная Украины среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата пять раз выигрывала чемпионаты мира! В 2001, 2003, 2009, 2013 и 2017 годах.