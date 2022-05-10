Збірна України проекзаменує найстаріший клуб Хорватії

Збірна України зіграє з Рієкою

Сьогодні збірна України презентувала нову патріотичну форму, в якій виступатиме у товариських поєдинках. Також стало відомо ім'я другого суперника на тренувальному зборі.

УАФ домовилась із хорватським клубом Рієка про проведення контрольного матчу. Гра відбудеться 18 травня на домашньому стадіоні "Руєвиця". Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

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Арена вміщує понад 8 тисяч глядачів. Це новий стадіон, відкритий у 2015 році. Вартість квитків на гру в Хорватії – від 20 до 70 кун (приблизно від 2,5 до 10 євро).

Клуб Рієка був заснований у 1904 році. Це найстаріший футбольний клуб Хорватії з тих, що нині діють. У сезоні 2016/17 "білі" вибороли титул національного чемпіона. Сім разів Рієка ставала срібною призеркою першості. Також в активі клубу шість Кубків Хорватії та два Кубки колишньої Югославії.

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За два тури до кінця цьогорічного чемпіонату команда йде на четвертому місці. У розіграші Кубку Хорватії Рієка вийшла у фінал, де зіграє 26 травня проти Гайдука.

Нагадаємо, що 11 травня підопічні Олександра Петракова проведуть перший контрольний поєдинок проти команди Боруссія Менхенгладбах. Початок зустрічі – о 21:45.

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