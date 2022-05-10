Сборная Украины проэкзаменует старейший клуб Хорватии

Сборная Украины сыграет с Риекой / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины презентовала новую патриотическую форму, в которой будет выступать в товарищеских поединках. Также стало известно имя второго соперника на тренировочном сборе.

УАФ договорилась с хорватским клубом Риека о проведении контрольного матча. Игра состоится 18 мая на домашнем стадионе "Руевица". Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

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Арена вмещает более 8 тысяч зрителей. Это новый стадион, открытый в 2015 году. Стоимость билетов на игру в Хорватии – от 20 до 70 кун (примерно от 2,5 до 10 евро).

Клуб Риека был основан в 1904 году. Это старейший футбольный клуб Хорватии из ныне действующих. В сезоне 2016/17 "белые" завоевали титул национального чемпиона. Семь раз Риека становилась серебряным призером первенства. Также в активе клуба шесть Кубков Хорватии и два Кубка бывшей Югославии.

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За два тура до конца нынешнего чемпионата команда идет на четвертом месте. В розыгрыше Кубка Хорватии Риека вышла в финал, где сыграет 26 мая против Хайдука.

Напомним, что 11 мая подопечные Александра Петракова проведут первый контрольный поединок против команды Боруссия Менхенгладбах. Начало встречи – в 21:45.

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