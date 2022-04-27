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Збірна України з біатлону залишилася без тренера

Сергій Шаховець
27 квітня, 17:37
Словенський спеціаліст Урош Велепець у новому сезоні тренуватиме збірну Німеччини

Федерація лижного спорту Німеччини на своєму офіційному сайті повідомила про підписання контракту з Урошем Велепцем. Словенець стане помічником головного тренера чоловічої збірної Німеччини.

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Угода діятиме протягом олімпійського циклу до кінця сезону 2025/26. У 2026 році відбудеться зимова Олімпіада в Мілані. Робота Велепця в Німеччині розпочнеться з 1 травня 2022 року.

"Останніми роками я стежив за розвитком німецького біатлону. І хоча німці не виграли медаль на Олімпіаді, потенціал великий.

Сподіваюся, що зможу додати свій внесок, щоб спортсмени показали свій максимум у гонках", – прокоментував своє призначення Велепець.

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Словенський спеціаліст працюватиме з біатлонним центром у Рупольдингу, але також координуватиме свою роботу та підготовку з головним тренером.

Нагадаємо, Урош Велепець тренував жіночу збірну України з біатлону з 2015 по 2022, з перервою у 2018 – 2021, коли займався підготовкою команди Словенії.

Українські біатлоністки – в новій формі / Фото: Федерація біатлону України

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Зазначимо, що весь цей час Урош Велепець був особистим тренером Юлії Джими. Чи залишиться словенець її персональним наставником після нового призначення – залишається загадкою.

Раніше ми повідомляли, як після початку військової агресії РФ Велепець активно допомагав українським біженцям облаштуватись у Словенії.

"Я хотів би всім сказати – не соромтеся і приїжджайте до Словенії. Місця вистачить, і ми намагатимемося зробити все, щоб допомогти вам. Ми не так далеко – з кордону з Угорщиною п'ять годин, і ти вже у Словенії. Найголовніше – щоб це закінчилося якомога раніше".

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