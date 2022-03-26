"Я в д*пі, але радію". Велепець емоційно відреагував на війну в Україні

Тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець під час військової агресії Росії допомагає українським біженцям

Російські окупанти знищили біатлонну базу у Чернігові / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Біатлонний сезон для збірної України завершився раніше. Всьому винна війна, яку розв'язала фашистська Росія на чолі з кривавим диктатором.

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Тренер жіночої збірної з біатлону Урош Велепець активно допомагає українським біженцям облаштуватись у Словенії.

"Я отримав неймовірну купу дзвінків від людей, з якими спілкуюся раз на рік, а з кимось не спілкувався вже кілька років. Телефонував олімпійський чемпіон – німець Єнс Штайніген. Він збирає допомогу в Німеччині. Розмовляв також із Кайсой Маккаряйнен. Вона сказала: "Що потрібно, повідомте!". Навіть наша федерація у Словенії готова дати притулок усім, кому довелося тікати від цієї війни. Всі умови у Поклюці нададуть. Я думаю, такої солідарності в Європі ще ніколи не було, і не знаю, коли ще буде.

Біатлонний стадіон в Поклюці / Фото: IBU

Я в д*пі, але тішуся, що можу допомогти. Але не знаю, як можу ще більше зробити для своїх спортсменів, друзів та своєї другої Батьківщини – України. Я всіх запрошую до Словенії і далі запрошуватиму. У Словенії поки що дуже мало українців. Коли дивлюся на Польщу, Угорщину, Румунію чи Молдову, то там дуже багато. Я хотів би всім сказати – не соромтеся і приїжджайте до Словенії. Місця вистачить, і ми намагатимемось зробити все, щоб допомогти вам. Ми не так далеко – з кордону з Угорщиною п'ять годин, і ти вже в Словенії. Найголовніше – щоб це закінчилося якомога раніше", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

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Раніше ми розповідали, як українська біатлоністка Дар'я Блашко рятувалась від російських обстрілів на території лижної бази у Чернігові. Але спадкоємці Гітлера повністю знищили цей спортивний об'єкт.