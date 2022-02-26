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5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
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Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
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Збірна Польщі відмовилася грати з Росією у плей-оф ЧС-2022

Олександр Трикіша
26 лютого, 11:42
Польща відмовилася грати з Росією у плей-оф ЧС-2022. Стиковий поєдинок мав відбутися у Росії 24 березня. Також поляки мають намір виступити із спільною позицією зі Швецією та Чехією

Футболісти збірної Росії / Фото: Reuters

У плей-оф ЧС-2022 Польща мала зіграти з Росією, а потім переможець цієї пари виходить на найкращу команду з пари Швеція – Чехія.

"Немає більше слів, настав час діяти! У зв'язку з ескалацією агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-оф проти Росії.

Це єдине правильне рішення. Ми ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб представити ФІФА спільну позицію", – написав у Twitter президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша.

Нагадаємо, раніше УЄФА позбавив Санкт-Петербург приймати фінал Ліги чемпіонів.

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А ще УЄФА ухвалив, що російські клуби всі свої єврокубкові домашні матчі мають проводити на нейтральних полях.

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