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Збірна Франції приїде до Києва без суперфорварда, про якого мріє Реал

Любомир Луканюк
2 вересня, 22:36
У поєдинку проти Боснії отримав пошкодження нападаючий Кіліан Мбаппе, і тренерський штаб вирішив не брати футболіста на матч з Україною

Кіліан Мбаппе / Фото: Reuters

Збірна Франції несе істотну втрату перед матчем із Україною в кваліфікації ЧС-2022.

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Нападаючий Кіліан Мбаппе покинув розташування національної команди, повідомляє L'Equipe.

У матчі проти Боснії і Герцеговини футболіст отримав забій гомілки і тренерський штаб вирішив відправити форварда додому.

22-річний Мбаппе за національну команду провів вже 49 матчів і забив 17 голів. У 2018 році він став чемпіоном світу.

У це трансферне вікно нападника Парі Сен-Жермен дуже хотів купити Реал, але паризький клуб відмовився відпускати Мбаппе.

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Нагадаємо, що збірна України зіграє з Францією 4 вересня в Києві на НСК "Олімпійський".

У попередньому турі відбору на ЧС-2022 збірна України втратила очки в матчі з Казахстаном, пропустивши на останніх секундах – 2:2.

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А Франція не змогла переграти Боснію – 1:1.

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