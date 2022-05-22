Найдорожчий спортивний сувенір знаходиться не на нашій планеті. Як таке сталося?

Алан Шепард став першою людиною, хто зіграв в гольф на Місяці

Різні спортивні реліквії давно стали ласим шматочком для колекціонерів. Деякі лоти йдуть з молотка за сотні тисяч, а то і мільйони доларів. Проте, є один спортивний сувенір, за який виклали б не менше 10 мільйонів доларів. Але він знаходиться не на нашій планеті!

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6 лютого 1971 американський астронавт Алан Шепард зіграв в гольф на поверхні Місяця. Після приземлення Шепард дістав ключку для гольфу, яку непомітно проніс на Аполлон-14, і зробив два удари.

Після повернення на Землю перший гольфіст в історії Місяця передав ключку в музей Асоціації гольфу США, чим трохи розлютив НАСА, а ось м'ячики так і залишилися зберігатися десь на супутнику Землі.

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Нещодавно фахівець із зображень і автор книги до річниці польоту "Apollo Remastered" Енді Сондерс розбирав фото, зроблені астронавтами Аполлона-14, і помітив дві кулі. Одна знаходиться приблизно в 40 метрах від того місця, де Шепард розмахував ключкою, а друга в умовах слабкої гравітації пролетіла близько 20 метрів.

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Спеціаліст Golden Age Golf Auction Боб Зафіан передбачає, що ключка Шепарда могла б піти з молотка за 10 мільйонів доларів, якби коли-небудь була виставлена на аукціоні. А ось повернення м'ячів стало б справжнім "полюванням мільярдерів". Зафіан вважає, що торги за м'ячики тільки стартували б від 10 мільйонів доларів за кожен!