Пережив катастрофу шатла і повернувся в космос через 30 років: неймовірна історія м'яча

Одна з найтрагічніших подій у світовій космонавтиці стала початком драматичної історії подорожі футбольного м'яча до зірок. У Міжнародний день космонавтики згадуємо долю спортивного снаряда, вцілілого в страшній катастрофі космічного шатла "Челленджер".

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39-річний науковий фахівець Еллісон Онідзука готувався до свого другого в кар'єрі польоту в космос. До цього він вже провів три дні на борту шатла "Діскавері" і нетерпляче чекав свого повернення до зірок.



Еллісон Онідзука (крайній зліва в верхньому ряду). Фото: Wikipedia

Еллісон з дружиною Лорною були шанувальниками місцевої дитячої футбольної команди Леді яструб із середньої школи Клір-Лейк, недалеко від Космічного центру НАСА імені Ліндона Джонсона. У складі команди виступала їхня дочка Джаннель, а астронавт допомагав тренеру у вільний час, тому йому спала на думку ідея взяти із собою в космос футбольний м'яч з автографами всієї команди.

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Упродовж тижня дівчатка передавали цей непримітний потертий м'яч одна одній і радісно залишали свої підписи – не кожного дня з'являється шанс скласти частинку великого досягнення людства. Поруч із автографами юних спортсменок виднілося командне звернення до астронавтів: "Удачі, екіпаже шатла!"



Фото: Wikipedia

Перед польотом астронавтів закривають на карантин, щоб вони не підхопили якусь заразу. Але Еллісон намагався не пропускати жодного матчу улюбленої команди, тому навіть втік з ізоляції, щоб хоч одним оком з-за паркану подивитися, як грають його "яструби". Після гри Онідзука забрав м'яч і попрощався з командою. Це був останній раз, коли діти бачили астронавта...

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28 січня 1986 року космічний шатл "Челленджер" розвалився на 73-й секунді польоту, всі семеро членів екіпажу загинули. Це була перша національна трагедія в США, що транслювалася в прямому ефірі по телебаченню, і перша втрата астронавтів у польоті в історії НАСА. Дружина і дочка Онідзуки разом з іншими сім'ями членів екіпажу спостерігали за катастрофою наживо з вишки управління.

Пошук уламків і тіл почався через тиждень після аварії. У новинах були показані кадри, на яких Берегова охорона США витягує з Атлантичного океану уламки – великі шматки металу, в яких було важко пізнати залишки космічного корабля. Загалом витягли 14 тонн уламків, це була найбільша рятувальна операція в історії Берегової охорони. Що не потрапило в новини, так це невелика спортивна сумка, одна з небагатьох речей, знайдених цілою і неушкодженою.



Фото: Wikipedia

Через місяці, коли розслідування аварії було завершено НАСА почало повідомляти сім'ям про всі виявлені особисті речі, Лорні розповіли про м'яч і запитали, чи хоче вона його повернути. "Я б не хотіла, щоб м'яч перетворився на предмет, що зберігається десь у замкненому сховищі, – висловила свою думку Лорна. – Йому ще є що сказати, Еллісон хотів би цього".

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М'яч урочисто передали в школу, як про це і мріяв Онідзука, але зробив це не він, а його дочка, ледве стримуючи сльози. Для нього виділили місце на стенді з трофеями в фоє біля кабінету директора. І забули...

У 2016 році, через 30 років після трагедії, змінилося кілька поколінь учнів і пам'ятний м'яч поступився місцем новим трофеям, а підписи, колись такі чіткі та яскраві, вицвіли так сильно, що їх було майже неможливо прочитати.

Так тривало доти, доки до директорки школи Карен Енгл не звернувся один з батьків. Він проходив повз стенд і зупинився, впізнавши реліквію. Він вирішив, що така пам'ятка повинна мати особливе місце, і запропонував влаштувати його.

Карен спочатку йому не повірила. Вона бачила, як вибухнув "Челленджер", але не могла повірити, що футбольний м'яч уцілів у катастрофі, і вже точно, як вона думала, не зберігався у вітрині поруч з її кабінетом. Вона придивилася – біля потертого м'яча не було ні меморіальної таблички, ні якогось згадки про його незвичайність. Можливо, чоловік помилився, припустила Карен. Може, це був просто старий чемпіонський м'яч.

Але коли вона оглянула предмет уважніше, то побачила вицвілий напис – а вона ж проходила повз із першого дня як директорка школи і не помічала: "Удачі, екіпаже шатла!"

Через кілька днів у школі пройшов баскетбольний матч, який відвідав астронавт Міжнародної космічної станції полковник Шейн Кімбро – він прийшов подивитися на своїх дочок-близнючок, які танцювали в групі підтримки.

Чоловік Карен був знайомий з астронавтом, і Шейн незадовго до другої місії на МКС запитав у жінки, чи є в школі предмет, гідний польоту в космос? Карен недовго думала і відразу згадала про м'яч. Вона передала його Шейнові 28 січня 2016 року – рівно через 30 років після катастрофи "Челленджера".

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19 листопада 2016 року експедиція "Союзу МС-02" успішно стартувала з космодрому Байконур, доставивши двох російських астронавтів, Шейна і футбольний м'яч на низьку навколоземну орбіту, і в підсумку стикувалася з Міжнародною космічною станцією. Футбольний м'яч Еллісона Онідзуки нарешті завершив свою подорож до зірок, що тривала понад 30 років, повідомляли на сайті НАСА.



Фото: Twitter

"Було бентежно просто думати про те, звідки взявся цей м'яч і що сталося за ці роки, поки він не дістався сюди, – розповідав ESPN Шейн Кімбро. – Я почав думати про їхню сім'ю і про те, що це означає для них, я зробив кілька знімків і відправив їм кілька фотографій".

М'яч пробув у космосі на борту МКС 173 дні. Він облетів навколо Землі майже 3000 разів. 10 квітня 2017 року футбольний снаряд повернувся на Землю. Астронавт повернув м'яч сім'ї Онідзуки, але Лорна вирішила передати його в школу, звідки і почалася його подорож.

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