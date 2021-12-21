21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
22 грудня 22:30
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Найдорожчий гравець Динамо пішов під воду

Андрій Трофімов
21 грудня, 12:45
Віктор Циганков досліджує Індійський океан з красунею, яка змусила його покінчити з парубоцьким життям

Віктор Циганков і його наречена / Фото: Колаж: Сьогодні

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков на Мальдівах продовжує насолоджуватися відпусткою зі своєю дівчиною Романою, якій днями зробив пропозицію руки і серця.

24-річний футболіст, якого Transfermarkt оцінює у 25 млн євро, і його наречена вирішили зайнятися дайвінгом. Озброївшись ластами та трубками, вони здійснили підводну подорож у глибинах Індійського океану та благополучно вибралися на сушу.

Реклама

Реклама

Реклама

Нагадаємо, пропозицію руки та серця Циганков зробив Романі під час романтичної вечері на пляжі. У комплекті з обручкою був величезний букет троянд.

Романа – із Вінниці, звідки й сам Циганков. Вищу освіту здобувала у США.

Циганков із Романою на Мальдівах / Фото: Колаж: Сьогодні