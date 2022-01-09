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Найдикіший підкат у футболі: гравця мало не зробили імпотентом (відео)

Андрій Трофімов
9 січня, 20:30
У стартовому матчі Кубка Африки між господарями турніру камерунцями та збірною Буркіна-Фасо глядачі стали свідками страшного зіткнення

Яго жорстко в'їхав у камерунца / Фото: Getty Images

Уже на 40-й секунді захисник збірної Буркіна-Фасо та кіпрського Аріса Стів Яго вдався до вкрай небезпечного підкату проти гравця камерунської збірної та бельгійського Стандарда Коллінса Фая.

Яго відірвав ногу від газону і з усієї сили заїхав шипами у пах Фаю, разом з тим вдаривши того в коліно.

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Як не дивно, арбітр з Алжиру Мустафа Голбар за таке грубе порушення показав Яго лише жовту картку, що стала найшвидшою в історії Кубка Африки, а не червону.

Хоча вилучення напрошувалося – Яго мало не зробив камерунця імпотентом. На щастя, постраждалий, переживши не найприємніші відчуття, зумів продовжити гру.

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Зазначимо, що матч завершився перемогою Камеруну 2:1. За грубість гравця Буркіна-Фасо господарі турніру помстилися рахунком на табло.

Раніше ми писали, що лікар шокований ушкодженням лідера Шахтаря. Подібного до того, що трапилося з Лассіною Траоре, Артур Глущенко не бачив.