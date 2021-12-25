"Такої травми я ще не бачив". Лікар шокований пошкодженням лідера Шахтаря

Наприкінці вересня, у поєдинку проти міланського Інтера, форвард "гірників" Лассіна Траоре отримав тяжку травму. Футболіст уже переніс дві операції на колінному суглобі і розпочав реабілітацію.

"6 грудня була виконана друга внутрішньосуглобова операція. Там було пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки.

Реабілітація займе близько шести-семи місяців. Шви зняті, тож до реабілітації він уже приступив. Перші два тижні – у Барселоні, далі за планом.

Такої травми у гравців Шахтаря я не пригадаю. Такого пошкодження капсули колінного суглоба за всю свою кар'єру не бачив.

Як ми й говорили, якщо все нормально, то це близько дев'яти місяців", – сказав Глущенко в інтерв'ю телеканалу Футбол.