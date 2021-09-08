8 вересня 21:45
Чехія 1
Україна 1
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Найшвидший пенальті в історії футболу: дивіться, як це сталося

Сергій Шаховець
8 вересня, 22:06
Збірна Танзанії поки жодного разу не пробивалася на чемпіонат світу з футболу, проте претендує на світовий рекорд зі швидкості призначення пенальті

Збірна Танзанії зуміла заробити пенальті на 4-й секунді / Фото: Twitter

У матчі відбору на ЧС-2022 проти збірної Мадагаскару, танзанійський форвард Симон Мсува заробив одинадцятиметровий на 4-й секунді матчу. Арбітр побачив порушення правил, коли воротар Мадагаскару сфолив проти Мсуви, який відгукнувся на навіс із центрального кола.

Читайте також: Мундіаль під загрозою зриву. Швеція бойкотує Катар через загибель 6500 мігрантів

Тепер пенальті збірної Танзанії претендує на найшвидший одинадцятиметровий за всю історію. Але це потрібно ще підтвердити офіційно.

Нині рекорд зі швидкості заробленого одинадцятиметрового належить збірній Чорногорії. У 2014 році балканці заробили пенальті на 10-й секунді товариського матчу проти Гани.

Швидкий пенальті став фартовим для танзанійців, які обіграли Мадагаскар з рахунком 3:2 і очолили групу J відбору на ЧС-2022.

Реклама