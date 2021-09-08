Самый быстрый пенальти в истории футбола: смотрите как это произошло

Сборная Танзании сумела заработать пенальти на 4-й секунде / Фото: Twitter

В матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Мадагаскара, танзанийский форвард Симон Мсува заработал одиннадцатиметровый на 4-й секунде матча. Арбитр увидел нарушение правил, когда вратарь Мадагаскара сфолил против Мсувы, который откликнулся на навес с центрального круга.

Читайте также: Мундиаль под угрозой срыва. Швеция бойкотирует Катар из-за гибели 6500 мигрантов

Теперь пенальти сборной Танзании претендует на самый быстрый одиннадцатиметровый за всю историю. Но это нужно еще подтвердить официально.

Сейчас рекорд по быстроте заработанного одиннадцатиметрового принадлежит сборной Черногории. В 2014 году балканцы заработали пенальти на 10-й секунде товарищеского матча против Ганы.

Быстрый пенальти стал фартовым для танзанийцев, которые обыграли Мадагаскар со счетом 3:2 и возглавили группу J отбора на ЧМ-2022.