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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
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Самый быстрый пенальти в истории футбола: смотрите как это произошло

Сергей Шаховец
8 сентября, 22:06
Сборная Танзании пока ни разу не пробивалась на чемпионат мира по футболу, но зато претендует на мировой рекорд по скорости назначения пенальти

Сборная Танзании сумела заработать пенальти на 4-й секунде / Фото: Twitter

В матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Мадагаскара, танзанийский форвард Симон Мсува заработал одиннадцатиметровый на 4-й секунде матча. Арбитр увидел нарушение правил, когда вратарь Мадагаскара сфолил против Мсувы, который откликнулся на навес с центрального круга.

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Теперь пенальти сборной Танзании претендует на самый быстрый одиннадцатиметровый за всю историю. Но это нужно еще подтвердить официально.

Сейчас рекорд по быстроте заработанного одиннадцатиметрового принадлежит сборной Черногории. В 2014 году балканцы заработали пенальти на 10-й секунде товарищеского матча против Ганы.

Быстрый пенальти стал фартовым для танзанийцев, которые обыграли Мадагаскар со счетом 3:2 и возглавили группу J отбора на ЧМ-2022.

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