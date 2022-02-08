Найшвидші шайби в історії української Суперліги (відео)

Єгор Іванов - автор самого швидкого голу Суперліги / Фото: УХЛ
Іванов забив найшвидший гол в історії Суперліги, а всього в матчах турніру було забито ще три шайби менш ніж через хвилину після початку матчу.
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Весь топ-5 найшвидших голів хокейної Суперліги виглядає так:
5. 31.01.2022 Дмитро Ігнатенко – гол на 62-й секунді гри Краматорськ – Альтаїр
4. 10.01.2022 Сергій Твердохлєбов – гол на 54 секунді гри Маріуполь – Краматорськ
3. 9.01.2022 Сергій Дорофєєв – гол на 45 секунді гри Альтаїр – СК Сокіл
2. 9.01.2022 Олександр Пересунько – гол на 35 секунді гри Донбас – Білий Барс
1. 4.02.2022 Єгор Іванов – гол на 18 секунді гри СК Сокіл – Краматорськ
Нагадаємо, що перед суперматчем Сокіл – Донбас традиційне символічне вкидання шайби зробив боксер Денис Берінчик. Але, мабуть, і сам боксер не очікував, яка заруба почнеться на льоду.