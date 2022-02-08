8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Найшвидші шайби в історії української Суперліги (відео)

Олександр Трикіша
8 лютого, 21:27
На початку лютого гравець СК Сокіл Єгор Іванов закинув найшвидшу шайбу в історії Суперліги. Примітно, що 81-му номеру киян знадобилося лише 18 секунд зустрічі з Краматорськом

Єгор Іванов - автор самого швидкого голу Суперліги / Фото: УХЛ

Іванов забив найшвидший гол в історії Суперліги, а всього в матчах турніру було забито ще три шайби менш ніж через хвилину після початку матчу.

Читайте також: Круче НХЛ: в Україні показали хокейний матч від першої особи

Реклама

Весь топ-5 найшвидших голів хокейної Суперліги виглядає так:

5. 31.01.2022 Дмитро Ігнатенко – гол на 62-й секунді гри Краматорськ – Альтаїр

4. 10.01.2022 Сергій Твердохлєбов – гол на 54 секунді гри Маріуполь – Краматорськ

Реклама

3. 9.01.2022 Сергій Дорофєєв – гол на 45 секунді гри Альтаїр – СК Сокіл

Реклама

2. 9.01.2022 Олександр Пересунько – гол на 35 секунді гри Донбас – Білий Барс

1. 4.02.2022 Єгор Іванов – гол на 18 секунді гри СК Сокіл – Краматорськ

Нагадаємо, що перед суперматчем Сокіл – Донбас традиційне символічне вкидання шайби зробив боксер Денис Берінчик. Але, мабуть, і сам боксер не очікував, яка заруба почнеться на льоду.