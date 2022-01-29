Круче НХЛ: в Україні показали хокейний матч від першої особи

Не стежте за українським хоккеєм? А дарма! СК Сокіл підготував свої вболівальникам несподіваний сюрприз – гру проти Краматорська можна було побачити з незвичайного ракурсу

Унікальний експеримент з екшн-камерою провели у Соколі / Фото: Колаж: Сьогодні

Найрезультативніший форвард киян Віктор Шахворостов одягнув на матч проти Краматорська екшн-камеру та показав зустріч із принциповим противником від першої особи.

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Такого українського хокей ще не бачив! Та й у найсильнішій лізі світу НХЛ навряд чи додумалися до подібного експерименту.

Нагадаємо, що перед суперматчем Сокіл – Донбас традиційне символічне вкидання шайби зробив боксер Денис Берінчик. Але, мабуть, і сам боксер не очікував, яка заруба почнеться на льоду.

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Раніше ми писали, що інший боксер Ломаченко згадав дитинство. За його життя переживають фанати. Знаменитий боксер вирішив зіграти у хокей, але його попередили, що треба робити це акуратно – крига може бути тонкою.