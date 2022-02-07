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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Літак би на такій швидкості злетів: тест одного з найшвидших поїздів світу

Любомир Луканюк
7 лютого, 06:42
Столицю зимових Олімпійських ігор з'єднали з гірським регіоном експресом, який розганяється до 350 км на годину

Швидкісний олімпійський потяг / Фото: Любомир Луканюк

Пекін будь-що хотів стати першим містом в історії, яке прийняло літні та зимові Олімпійські ігри.

Немає снігу та гірськолижних трас у столиці? Не проблема, є ж курорт Чжанцзякоу. Понад 200 км від Пекіна? Довго їхати горами? Нічого, прорубаємо тунелі, пустимо швидкісний потяг.

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Приблизно так мислила китайська влада. Будівництво високошвидкісної залізниці між двома містами було розпочато у другій половині 2016 року, а у грудні 2019 року її ввели в експлуатацію.

Ну що, проїдемося з вітерцем? Для журналістів проїзд безкоштовний, ціна для місцевого населення – 70 юанів (близько 300 гривень).

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У залі очікування є величезний телевізор, якість трансляції на якому 8К. Прохід QR-кодом, який повинен запускатися з системи в режимі онлайн. Скріншот не пройде.

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У вагоні гарний умивальник.

Сидіння вузькуваті, зате дуже багато простору для ніг і спинку крісла можна відкинути так, щоб їхати в положенні напівлежачи.

З розваг у поїздці лише wifi, який працює з перебоями. Хоча обіцяли 5g. З інтернетом у Китаї взагалі велика біда.

Милуватися краєвидами також не дуже виходить. Левову частину дороги експрес мчить тунелями або за величезним парканом. На відкритих просторах видно "лисі" гори, зустрічалися і вітряки.

Заявлена швидкість була виконана, одному з відрізків поїзд розігнався до 350 км/год. Для порівняння, Боїнг-777 злітає на швидкості 270 км/год.

Загалом поїздка зайняла 49 хвилин. Автобусом довелося б трястись близько чотирьох годин.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні" .