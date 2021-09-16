15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Наймиліше відео дня. Зацініть весільний танець зірки тенісу

Андрій Трофімов
16 вересня, 10:35
Переможниця двох турнірів "Великого шолома" румунська тенісистка вийшла заміж за бізнесмена. На весіллі було три сотні гостей

Сімона стала дружиною Тоні

Одна з кращих тенісисток сучасності Сімона Халеп вийшла заміж. Церемонія одруження 29-річної Сімони і 41-річного Тоні Юруца, що володіє декількома компаніями в Румунії, зібрала понад 300 гостей.

У соцмережах з'явилися перші фото і відео з весілля. Особливо милим виглядає танець молодят.

Ось ще кілька роликів торжества.

Відзначимо, що за свою кар'єру Сімона Халеп виграла "Вімблдон", "Ролан Гаррос", заробила 37,6 мільйона доларів призових.

Однак перш за все Сімона відома неймовірною жертвою, яку принесла в ім'я тенісу. Щоб бути більш мобільною на корті, Халеп зменшила собі груди, після операції втративши "шісточки".

Халеп до зменшення грудей

Халеп після зменшення грудей

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