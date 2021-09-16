Наймиліше відео дня. Зацініть весільний танець зірки тенісу

Сімона стала дружиною Тоні

Одна з кращих тенісисток сучасності Сімона Халеп вийшла заміж. Церемонія одруження 29-річної Сімони і 41-річного Тоні Юруца, що володіє декількома компаніями в Румунії, зібрала понад 300 гостей.

У соцмережах з'явилися перші фото і відео з весілля. Особливо милим виглядає танець молодят.

Ось ще кілька роликів торжества.

Відзначимо, що за свою кар'єру Сімона Халеп виграла "Вімблдон", "Ролан Гаррос", заробила 37,6 мільйона доларів призових.

Однак перш за все Сімона відома неймовірною жертвою, яку принесла в ім'я тенісу. Щоб бути більш мобільною на корті, Халеп зменшила собі груди, після операції втративши "шісточки".

Халеп до зменшення грудей

Халеп після зменшення грудей