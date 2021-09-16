15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Самое милое видео дня. Зацените свадебный танец звезды тенниса

Андрей Трофимов
16 сентября, 10:35
Победительница двух турниров "Большого шлема" румынская теннисистка вышла замуж за бизнесмена. На свадьбе было три сотни гостей

Симона стала женой Тони

Одна из лучших теннисисток современности Симона Халеп вышла замуж. Церемония бракосочетания 29-летней Симоны и 41-летнего Тони Юруца, владеющего несколькими компаниями в Румынии, собрала более 300 гостей.

В соцсетях появились первые фото и видео со свадьбы. Особенно милым выглядит танец молодоженов.

Вот еще несколько роликов торжества.

Отметим, что за свою карьеру Симона Халеп выиграла "Уимблдон", "Ролан Гаррос", заработала 37,6 миллиона долларов призовых.

Однако прежде всего Симона известна невероятной жертвой, которую принесла во имя тенниса. Чтобы быть более мобильной на корте, Халеп уменьшила себе грудь, после операции лишившись завораживавшей ее поклонников "шестерочки".

Халеп до уменьшения груди

Халеп после уменьшения груди

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