"Найцікавіше – попереду": українка заінтригувала після "бронзи" Токіо

Ярослава Магучіх вже почала підготовку до Олімпіади в Парижі і впевнена, що скоро можуть побити світовий рекорд у стрибках у висоту

Ярослава з нагородою ОІ-2020 / Фото: REUTERS

Ярослава Магучіх зробила те, за чим і приїжджала в Токіо-2020. Виграла медаль в стрибках у висоту. За потенціалом Ярослава претендувала і на "золото", але і третьому місцю наша спортсменка дуже зраділа.

"Я дуже щаслива. Це мої перші дорослі Олімпійські ігри. І медаль в 19 років! Я радію. Це така сходинка в майбутнє, старт підготовки до Парижу-2024", – сказала нам Магучіх.

Ярослава була за крок від катастрофи, коли двічі не взяла планку на 198 сантиметрів. І пішла радитися з тренером.

"Я була дуже зла на себе. Трохи перенервувала. Але мій тренер підбадьорив: "Давай, ти зможеш". Тоді я зрозуміла, що треба боротися. І у мене таки вийшло".

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Медаль нашій спортсменці вручав легендарний легкоатлет, глава НОК України Сергій Бубка. Що він сказав Ярославі? "Запитав чому я нервувала. Заспокоїв, мовляв, у Парижі-2024 буде краще результат".

Магучіх вражена Олімпійськими іграми: "Я не розчарувалася, що не могла погуляти по Токіо. Мені дуже сподобалося в селищі. Там приголомшлива атмосфера, ми з усіма мінялися значками. Було дуже весело".

У 1987 році болгарка Стефка Костадінова встановила світовий рекорд у стрибках в висоту – 209 см. "Думаю, найближчим часом його можуть побити. Зараз всі дуже добре стрибають. Так що, найцікавіше – попереду", – впевнена Ярослава.

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