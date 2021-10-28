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6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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Найсексуальніша тенісистка оголосила про швидке повернення на корт

Павло Василенко
28 жовтня, 11:55
Екс-п'ята ракетка світу, канадська тенісистка Ежені Бушар оголосила про швидке повернення на корт. Вона не грала з березня

Ежені Бушар / Фото: Getty Images

Одна з найсексуальніших тенісисток світу в червні перенесла артроскопічну операцію через розрив підлопаткового м'яза. Останній матч Ежені провела у березні на турнірі WTA-250 у Монтерреї (Мексика), де у першому колі програла китаянці Чжу Лінь з рахунком 5:7, 6:7 (3:7).

Раніше ми писали, що румунська тенісистка Жаклін Крістіан уже двічі виходила на матчі в рамках турніру у Клуж-Напоці в образі Дракули.

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"Я була у лікаря минулого тижня, він сказав, що все йде добре і за планом, але він хоче, щоб я трохи зміцнила своє плече, перш ніж повернуся на корт. Мені потрібно ще кілька тижнів інтенсивної фізкультури, і тоді я нарешті через п'ять місяців вийду на корт", — наводить слова Бушар Tennis.com.

Бушар – переможниця одного турніру WTA. У 2014 році канадська тенісистка дійшла до фіналу Вімблдону, де поступилася представниці Чехії Петрою Квітовою з рахунком 3:6, 0:6. У 2014 році Бушар виходила до півфіналів Australian Open та Відкритого чемпіонату Франції.


Бушар активно поводиться в соцмережах, постійно радуючи любителів тенісу свіжими фото та відео. Але один твіт, який вона опублікувала у 2017 році, буквально змінив її життя. Ежені заперечила фанату побачення та похід на Супербоул.

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Цікаво, що канадка своє слово дотримала. Вона сплатила студенту з Міссурі Джону Герке переліт та проживання в готелі, а потім молоді люди сходили на баскетбольний матч у Брукліні.

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