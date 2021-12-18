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Найсексуальніша матуся українського футболу: фото з Мальдів

Андрій Трофімов
18 грудня, 22:32
Дружина півзахисника Шахтаря та збірної України Тараса Степаненка Маргарита почала з новою силою підривати соцмережі

Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Маргарита Степаненко опублікувала перші фото з Мальдів, куди із сім'єю вирушила на відпочинок під час паузи у чемпіонаті України.

"Хто забув намазати обличчя першого дня, той згорів", – поскаржилася Маргарита в Instagram.

Але фоловери їй одразу пояснили, що згоріле обличчя на знімках ніхто взагалі не помітив.

  • "На цих фото на обличчя ніхто не дивиться"
  • "Оооох яка!"
  • "Шикардос! Не скажеш, що на фото матуся, яка має трьох синів. Просто витончена красуня!" – зазначають підписники Маргарити Степаненко.

Нагадаємо, під час відпочинку річної давнини на Мальдівах Маргарита Степаненко також стала зіркою Instagram – від неї просто неможливо було відірвати погляд.