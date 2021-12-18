Найсексуальніша матуся українського футболу: фото з Мальдів

Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Маргарита Степаненко опублікувала перші фото з Мальдів, куди із сім'єю вирушила на відпочинок під час паузи у чемпіонаті України.

"Хто забув намазати обличчя першого дня, той згорів", – поскаржилася Маргарита в Instagram.

Але фоловери їй одразу пояснили, що згоріле обличчя на знімках ніхто взагалі не помітив.

"На цих фото на обличчя ніхто не дивиться"

"Оооох яка!"

"Шикардос! Не скажеш, що на фото матуся, яка має трьох синів. Просто витончена красуня!" – зазначають підписники Маргарити Степаненко.

Нагадаємо, під час відпочинку річної давнини на Мальдівах Маргарита Степаненко також стала зіркою Instagram – від неї просто неможливо було відірвати погляд.