Із речами на вихід. ПСЖ склав список непотрібних зірок

Керівництво ПСЖ визначилося, хто залишить команду влітку / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

За чотири тури до завершення Ліги 1 Парі Сен-Жермен оформив ювілейне десяте чемпіонство. Проте боси не збираються спочивати на лаврах та готують списки футболістів, які влітку покинуть клуб.

За повідомленням Le Parisien, до списку увійшли п'ять гравців перша команда. Це воротар Кейлор Навас, захисники Колін Дагба та Лайвен Курзава, нападник Мауро Ікарді та вінгер Анхель Ді Марія.

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І якщо за перших чотирьох футболістів керівники клубу мають намір виручити гроші, то аргентинець Анхель Ді Марія залишить ПСЖ на правах вільного агента.

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Також примарні перспективи залишитись на чолі Парі Сен-Жермена у Маурісіо Почеттіно. Аргентинського спеціаліста влітку може замінити легендарний Зінедін Зідан. З його приходом боси клубу пов'язують майбутні успіхи на євроарені.

Зінедін Зідан і Маурісіо Почеттіно / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи зможуть утримати в команді головних зірок паризького клубу – Мбаппе, Неймара та Мессі, поки що залишається загадкою.