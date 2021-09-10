10 вересня 19:30 Про матч
Олександрія 1
Інгулець 0
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"Із задоволенням побачу твою сім'ю мертвою": фани накинулися на дружину футболіста

Любомир Луканюк
10 вересня, 20:55
Захисник збірної Польщі Каміль Глік звинувачений у расизмі відносно Кайла Уокера. Вболівальники вирішили зігнати злість на дружині польського гравця

Дружині Гліка дісталося від фанів після матчу з Англією

Відбірковий матч ЧС-2022 між збірними Польщі та Англії закінчився скандалом. Британці звинуватили захисника Каміля Глика в образі Кайла Уокера на расовому ґрунті.

Читайте також: У Росії жорстоко побили футбольного арбітра. Рефері дісталося прямо на полі

Інцидент нібито стався в кінці першого тайму і привів до невеликої колотнечі на полі.

Фанати Англії та Уокера вирішили відігратися на дружині Гліка. Марта виклала в соцмережі скріни образ.

"Сподіваюся, з твоїм чоловіком станеться що-небудь дуже погане. Із задоволенням побачу твою сім'ю мертвою", "Твоя сім'я буде страждати. Твій бойфренд – труп. Сподіваюся, ти вирішиш стрибнути з парашутом, а він не розкриється", – пишуть дівчині вболівальники.

Реклама

Каміль і Марта виховують двох доньок.

Дивіться, огляд матчу Польща – Англія:

Реклама