"Із задоволенням побачу твою сім'ю мертвою": фани накинулися на дружину футболіста

Дружині Гліка дісталося від фанів після матчу з Англією

Відбірковий матч ЧС-2022 між збірними Польщі та Англії закінчився скандалом. Британці звинуватили захисника Каміля Глика в образі Кайла Уокера на расовому ґрунті.

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Інцидент нібито стався в кінці першого тайму і привів до невеликої колотнечі на полі.

Фанати Англії та Уокера вирішили відігратися на дружині Гліка. Марта виклала в соцмережі скріни образ.

"Сподіваюся, з твоїм чоловіком станеться що-небудь дуже погане. Із задоволенням побачу твою сім'ю мертвою", "Твоя сім'я буде страждати. Твій бойфренд – труп. Сподіваюся, ти вирішиш стрибнути з парашутом, а він не розкриється", – пишуть дівчині вболівальники.

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Каміль і Марта виховують двох доньок.

Дивіться, огляд матчу Польща – Англія: