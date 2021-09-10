"С удовольствием увижу твою семью мертвой": фаны набросились на жену футболиста

Жена Глика досталось от фанов после матча с Англией

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Польши и Англии закончился скандалом. Британцы обвинили защитника Камиля Глика в оскорблении Кайла Уокера на расовой почве.

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Инцидент якобы произошел в конце первого тайма и привел к небольшой потасовке на поле.

Фанаты Англии и Уокера решили отыграться на супруге Глика. Марта выложила в соцсети скрины оскорблений.

"Надеюсь, с твоим мужем произойдет что-нибудь очень плохое. С удовольствием увижу твою семью мертвой", "Твоя семья будет страдать. Твой бойфренд – труп. Надеюсь, ты решишь прыгнуть с парашютом, а он не раскроется", – пишут девушке болельщики.

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Камиль и Марта воспитывают двоих дочерей.

Смотрите, обзор матча Польша – Англия: