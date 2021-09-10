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11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
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11 сентября 19:30
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Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
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Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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"С удовольствием увижу твою семью мертвой": фаны набросились на жену футболиста

Любомир Луканюк
10 сентября, 20:55
Защитник сборной Польши Камиль Глик обвинен в расизме по отношению к Кайлу Уокеру. Болельщики решили выместить злость на супруге польского игрока

Жена Глика досталось от фанов после матча с Англией

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Польши и Англии закончился скандалом. Британцы обвинили защитника Камиля Глика в оскорблении Кайла Уокера на расовой почве.

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Инцидент якобы произошел в конце первого тайма и привел к небольшой потасовке на поле.

Фанаты Англии и Уокера решили отыграться на супруге Глика. Марта выложила в соцсети скрины оскорблений.

"Надеюсь, с твоим мужем произойдет что-нибудь очень плохое. С удовольствием увижу твою семью мертвой", "Твоя семья будет страдать. Твой бойфренд – труп. Надеюсь, ты решишь прыгнуть с парашютом, а он не раскроется", – пишут девушке болельщики.

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Камиль и Марта воспитывают двоих дочерей.

Смотрите, обзор матча Польша – Англия:

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