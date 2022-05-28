28 травня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
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З тризубом на руці. Один із найкращих легіонерів УПЛ набив патріотичне татуювання

Сергій Шаховець
28 травня, 12:43
Колишній нападник Шахтаря та Динамо Еммануель Окодува активно підтримує Україну у війні з російськими окупантами

Еммануель Окодува справжній друг України / Фото: Колаж: Сьогодні

Нігерійський форвард Еммануель Окодува найкращі роки у кар'єрі провів у чемпіонаті України. Нігерієць полюбив нашу державу і називає Україну своєю другою батьківщиною.

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На знак солідарності з українським народом Окодува зробив татуювання на зап'ястя у вигляді тризубця – символу України.

Футболіст опублікував фото з новим татуюванням у своєму Instagram.

"Слава Україні", – підписав фотографію Еммануель.

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Зазначимо, що перший тиждень війни Окодува провів у Києві, але згодом виїхав до Німеччини. Футболіст активно брав участь у демонстраціях проти війни в Україні.

Додамо, нігерієць став першим легіонером, який виступав і за Динамо, і за Шахтар. Також нападник встиг пограти за Металург Донецьк, Арсенал Київ та Ворсклу.

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У сезоні 2005/06 Еммануель Окодува розділив звання найкращого бомбардира чемпіонату України з "гірником" Брандао. Обидва футболісти тоді забили по 15 голів. Нігерієць виступав за столичний Арсенал.