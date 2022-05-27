Наставник Ліверпуля присвятить фінал Ліги чемпіонів мешканцям України

Напередодні вирішального поєдинку Ліги чемпіонів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп провів прес-конференцію. Відповідаючи на запитання журналістів, німецький наставник несподівано висловився на тему війни в Україні.
Юрген Клопп схвалив рішення УЄФА відібрати фінал ЛЧ у країни-агресора. Також титулований німець заявив, що фінальний матч присвячується мешканцям України.
"Місце проведення гри? Чесно кажучи, до цього питання я був зосереджений тільки на матчі. Бажаєте, щоб я запустив політичний меседж? Я радий, що матч грають тут, у Парижі, а не в Санкт-Петербурзі через тисячу причин.
Війна продовжується, і той факт, що матч пройде не в Росії – це важливий меседж.
Життя продовжується, навіть якщо ти намагаєшся його знищити. Ми зіграємо цей фінал для всіх українців", – цитує Клоппа Fichajes.
Нагадаємо, фінальний матч цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів мав відбутися у Санкт-Петербурзі. Проте було перенесено після початку війни в Україні.
Також ми повідомляли, що на м'ячі фіналу Ліги чемпіонів буде написано українське слово. Союз європейських футбольних асоціацій представив м'яч для фінального матчу ЛЧ, на якому слово "мир" написано українською та англійською мовами.