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З ним ніхто не зрівняється: Левандовський підкорив досягнення Мессі та Роналду у Лізі чемпіонів

Павло Василенко
3 листопада, 10:43
Роберт Левандовський забив три м'ячі Бенфіці й показав, що цього року ніхто у світі не може зрівнятися з ним

Роберт Левандовські - суперзірка Баварії / Фото: Reuters

Польський форвард Баварії відійшов після тимчасової кризи і лідирує у рейтингах бомбардирів Бундесліги та Ліги чемпіонів. Левандовський оформив чергове досягнення у Лізі чемпіонів після матчу четвертого туру турніру з Бенфікою (5:2).

Левандовський забив 80-й гол у Лізі чемпіонів, повідомляється в офіційному твіттері УЄФА.

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Нападник Баварії перевершив досягнення форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду та гравця ПСЖ Ліонеля Мессі. Левандовському вдалося найшвидше забити 80 голів у Лізі чемпіонів. Для цього форвардові знадобилося 100 матчів. Мессі досяг цієї позначки за 102 матчі, а Роналду знадобилося 116 ігор.

Цього року на рахунку Левандовського 59 голів та 9 результативних передач у 50 іграх. Він зробив 5 хет-триків.