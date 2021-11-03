С ним никто не сравнится: Левандовски покорил достижение Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски - суперзвезда Баварии / Фото: Reuters

Польский форвард Баварии отошел после временного кризиса и лидирует в рейтингах бомбардиров Бундеслиги и Лиги чемпионов. Левандовски оформил очередное достижение в Лиге чемпионов после матча четвертого тура турнира с Бенфикой (5:2).

Левандовски забил 80-й гол в Лиге чемпионов, сообщается в официальном твиттере УЕФА.

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Нападающий Баварии превзошел достижение форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду и игрока ПСЖ Лионеля Месси. Левандовски удалось быстрее всех забить 80 голов в Лиге чемпионов. Для этого форварду понадобилось 100 матчей. Месси достиг этой отметки за 102 матча, а Роналду понадобилось 116 игр.

В этом году на счету Левандовски 59 голов и 9 результативных передач в 50 играх. Он сделал 5 хет-триков.