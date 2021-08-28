З найкращим результатом в сезоні! Данилюк виграв срібло Паралімпіади

Роман Данилюк штовхнув ядро на 16,53 метри / Фото: Getty Images

Успішно розпочався для України черговий змагальний день на Паралімпійських іграх в Токіо. З ранку наша команда виграла срібну медаль.

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28-річний українець Роман Данилюк посів друге місце в штовханні ядра в класі F12. Роман показав свій найкращий результат в сезоні – 16,53 м.

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А для золота іспанцеві Кіму Лопесу Гонсалесу довелося побити світовий рекорд – 17,04 м.

Ще одну медаль для нашої команди завоювали Іван Май і Максим Ніколенко. Вони взяли бронзу у настільному тенісі.

Раніше ми писали, що Анна Стеценко виграла четверту нагороду вищої проби на Паралімпіадах. Вона взяла золото Токіо-2020 на плаванні. А раніше в Ріо 2016 стала триразовою паралімпійської чемпіонкою.