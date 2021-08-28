С лучшим результатом в сезоне! Данилюк выиграл серебро Паралимпиады

Роман Данилюк толкнул ядро на 16,53 метра / Фото: Getty Images

Успешно начался для Украины очередной соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио. С утра наша команда выиграла серебряную медаль.

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио

28-летний украинец Роман Данилюк занял второе место в толкании ядра в классе F12. Роман показал свой лучший результат в сезоне – 16,53 м.

Реклама

А для золота испанцу Киму Лопесу Гонсалесу пришлось побить мировой рекорд – 17,04 м.

Еще две медали для нашей команды сегодня завоевали Иван Май и Максим Николенко. Они взял бронзу в настольном теннисе.

Ранее мы писали, что Анна Стеценко выиграла четвертую награду высшей пробы на Паралимпиадах. Она взяла золото Токио-2020 в плавании. А ранее в Рио-2016 стала трехкратной паралимпийской чемпионкой.