З 2014 року Крим – це… ! Усик дає вогненну відповідь на резонансне питання

Олександр Усік із дружиною Катериною

Автономна республіка Крим уже вісім років, як окупована владою Росії. У 2014 році загарбники провели на півострові псевдореферендум, на основі якого вважали легальним приєднання території до РФ.

Тим часом Росія вже більше місяця веде повномасштабну війну проти України. З території анексованого Криму зайшло чимало фашистських військ, які захоплюють населені пункти на півдні та вбивають мирне населення.

Реклама

Читайте також: Дружина Усіка пояснила, чому бажає смерті Путіну

Уродженцем Криму є і один із найкращих українських боксерів в історії Олександр Усик, а також його дружина Катерина. У Stories на своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла про те, як їй поскаржилася знайома з Криму на відсутність води.

"Хлопців, днями листувалася з однією своєю знайомою, колишньою знайомою, з Криму. Вона мені каже: "Кать, ти не подумай, ми знаємо, що у вас відбувається. Ми не безсердечні. Але ти уявляєш, як ми всі ці роки ми жили без води? А я вам скажу: усі ці роки мої батьки також жили в Криму. І все в них було – і вода, і їжа. Щоправда, їжа так собі, якщо чесно. Л*йном годували, росіяни це жеруть, їм пофіг. Але ж логіка відсутня. Крим – це просто розчарування. До речі, з 2014 року насправді розчарування. Вони перевзулися швиденько, поміняли прапорці. Живіть, мучтеся".

Нагадаємо, що за останні вісім років Олександр Усік неодноразово уникав питань щодо територіальної приналежності Криму. Якщо спочатку боксер впевнено заявляв про те, що Крим – це Україна, то пізніше став ухилятися від відповіді.

Реклама

Олександр Усик. Фото: скріншот

Спочатку Усик назвав півострів "нічим", потім "кримчан", а потім назвав Крим "божим". І лише після повномасштабного вторгнення армії фашистів Олександр та його дружина почали називати речі своїми іменами.

Нагадаємо, що на початку війни Олександр повернувся до України і вступив до низки територіальної оборони Києва. Втім, пізніше Усик залишив країну і розпочав підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа.