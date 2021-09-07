Руслан Ротань: "Сербію вже забули, попереду Вірменія"

Руслан Ротань готовит сборную Украины U-21 к матчу с Арменией / Фото: УАФ

Сьогодні молодіжна збірна України проведе другий матч відбору на Євро-2023 (U-21) з Вірменією. Поєдинок пройде на стадіоні "Колос" у Ковалівці, початок гри о 19:00.

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Напередодні поєдинку, головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань відповів на питання журналістів.

- Руслан Петрович, в останній раз молодіжка стартувала у відбірковому турнірі з перемоги 12 років тому. У зустрічі з сербами на скільки відсотків ваші підопічні виконали план на гру?

- Не хотілося б говорити про якісь відсотки. Головне, що на цей поєдинок команда вийшла єдиним колективом. Звичайно, в кінці матчу не все виходило, почали грати на утримання рахунку, але півтора тайму хлопці виконували все те, що від них вимагалося. Колектив бився за результат і віддавав для цього всі сили, це було видно по хлопцям в роздягальні після гри.

Дмитро Криськів автор переможного гола у ворота Сербії / Фото: УАФ

- Попереду Вірменія. У чому головна сила цієї збірної?

- Як і всі жителі півдня, вони добре почуваються з м'ячем, це видно по їх матчах, які ми переглядали. При цьому вони непогано почуваються в цьому компоненті як в захисті, так і в атаці. Тому ми повинні постаратися позбавити суперника їх головного козиря.

- Дмитро Криськів подарував збірній України перемогу над Сербією. Був для нього якийсь подарунок?

- (Посміхається.) Подарунки будуть трохи пізніше. Зараз вся концентрація на поєдинку з командою Вірменії.

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- Георгій Судаков говорив, що молодіжна збірна України по стилю гри схожа на національну команду часів Андрія Шевченка. Наскільки зараз молодіжка схожа на колектив Олександра Петракова?

- Думаю, у національної команди почерк поки той, який прищеплював Андрій Шевченко. Ігровий стиль команди Олександра Петракова проявиться трохи пізніше, можливо, після пари-трійки матчів.

- А у вас є свій почерк?

- Ми ще з свого першого збору намагаємося прищепити команді контроль м'яча, приділяємо велику увагу пресингу. Думаю, не за горами зустріч і з тренером національної збірної Олександром Петраковим. Ми обов'язково поспілкуємося, почуємо його бачення розвитку збірних. Але взагалі це процес не одного дня.

- Молодіжка обіграла одного з головних своїх конкурентів у відборі. Ваші очікування від нинішньої кваліфікації?

- Ніяких очікувань у нас немає. Ми налаштовуємося на кожну наступну гру. Сербію ми вже забули, попереду – відповідальний матч з Вірменією.

Нагадаємо, що в першому матчі кваліфікації на Євро-2023, молодіжна збірна України обіграла команду Сербії з рахунком 1:0. У турнірній таблиці групи Н українці посідають третю сходинку, а лідирує в групі збірна Франції.