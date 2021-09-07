Руслан Ротань: "Сербию уже забыли, впереди Армения"

Руслан Ротань готовит сборную Украины U-21 к матчу с Арменией / Фото: УАФ

Сегодня молодежная сборная Украины проведет второй матч отбора на Евро-2023 (U-21) с Арменией. Поединок пройдет на стадионе "Колос" в Коваливке, начало игры в 19:00.

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Накануне поединка, главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов.

- Руслан Петрович, в последний раз молодежка стартовала в отборочном турнире с победы 12 лет назад. Во встрече с сербами на сколько процентов ваши подопечные выполнили план на игру?

- Не хотелось бы говорить о каких-то проценты. Главное, что на этот поединок команда вышла единым коллективом. Конечно, в конце матча не все получалось, начали играть на удержание счета, но полтора тайма ребята выполняли все то, что от них требовалось. Коллектив сражался за результат и отдавал для этого все силы, это было видно по ребятам в раздевалке после игры.

Дмитрий Крыськив автор победного гола в ворота Сербии / Фото: УАФ

- Впереди Армения. В чем главная сила этой сборной?

- Как и все южане, они хорошо чувствуют себя с мячом, это видно по их матчах, которые мы просматривали. При этом они неплохо чувствуют себя в этом компоненте как в защите, так и в атаке. Поэтому мы должны постараться лишить соперника их главного козыря.

- Дмитрий Крыськив подарил сборной Украины победу над Сербией. Был для него какой-то подарок?

- (Улыбается.) Подарки будут чуть позже. Сейчас вся концентрация на поединке с командой Армении.

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- Георгий Судаков говорил, что молодежная сборная Украины по стилю игры похожа на национальную команду времен Андрея Шевченко. Насколько сейчас молодежка похожа на коллектив Александра Петракова?

- Думаю, у национальной команды почерк пока тот, который прививал Андрей Шевченко. Игровой стиль команды Александра Петракова проявится чуть позже, возможно, после пары-тройки матчей.

- А у вас есть свой почерк?

- Мы еще из своего первого сбора пытаемся привить команде контроль мяча, уделяем большое внимание прессингу. Думаю, не за горами встреча и с тренером национальной сборной Александром Петраковым. Мы обязательно пообщаемся, услышим его видение развития сборных. Но вообще это процесс не одного дня.

- Молодежка обыграла одного из главных своих конкурентов в отборе. Ваши ожидания от нынешней квалификации?

- Никаких ожиданий у нас нет. Мы настраиваемся на каждую следующую игру. Сербию мы уже забыли, впереди – ответственный матч с Арменией.

Напомним, что в первом матче квалификации на Евро-2023, молодежная сборная Украины обыграла команду Сербии со счетом 1:0. В турнирной таблице группы Н украинцы занимают третью строчку, а лидирует в группе сборная Франции.