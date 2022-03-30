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Ruska Kurwa. Поляки вигадали новий хіт про окупантів

Сергій Шаховець
30 березня, 12:23
Польські вболівальники під час матчу відбору на ЧС-2022 продемонстрували свою солідарність з Україною

Польща демонструє максимальну підтримку Україні / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Синьо-жовта капітанська пов'язка Роберта Левандовського допомогла збірній Польщі здобути путівку на чемпіонат світу до Катару.

Польські вболівальники на трибунах також продемонстрували підтримку українському народові, який бореться проти російських загарбників.

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Фанати передали привіт окупантам, запально співаючи разом новий хіт із простими словами: Ruska kurwa! Ole! Ole! Ole!

Нагадаємо, що на всіх матчах збірної України починаючи з 2014 року звучить безсмертний хіт харківських уболівальників: "Путін х**ло".

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Тепер пісенний арсенал футбольних фанатів поповниться новою піснею, зрозумілою без перекладу.