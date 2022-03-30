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Ruska kurwa. Поляки придумали новый хит об оккупантах

Сергей Шаховец
30 марта, 12:23
Польские болельщики во время матча отбора на ЧМ-2022 продемонстрировали свою солидарность с Украиной

Польша демонстрирует максимальную поддержку Украине / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Сине-желтая капитанская повязка Роберта Левандовски помогла сборной Польши завоевать путевку на чемпионат мира в Катар.

Польские болельщики на трибунах также продемонстрировали поддержку украинскому народу, который сражается против российских захватчиков.

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Фанаты передали привет оккупантам, зажигательно спев хором новый хит с простыми словами: Ruska kurwa! Ole! Ole! Ole!

Напомним, что на всех матчах сборной Украины начиная с 2014 года звучит бессмертный хит харьковских болельщиков: "Путин х**ло".

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Теперь песенный арсенал футбольных фанатов пополнится новой песней, понятной без перевода.