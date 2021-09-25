25 вересня 41’
Челсі 0
Манчестер Сіті 0
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Рух – Динамо: де і коли дивитися матч УПЛ

Анатолій Дерека
25 вересня, 14:55
Поєдинок львівської та київської команди в дев'ятому турі чемпіонату України буде показаний на ТБ і в інтернеті

Рух і Динамо визначать найсильнішого на "Арені-Львів"

У суботу, 25 вересня, на стадіоні "Арена-Львів" відбудеться поєдинок 9-го туру УПЛ, в якому Рух прийме Динамо. Початок зустрічі – о 19:30. Онлайн матчу Рух – Динамо буде доступний на нашому сайті.

Де дивитися поєдинок Рух – Динамо? Пряма трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі Футбол 1, а також на сервісі OLL.TV. Крім того, поєдинок можна буде подивитися у повторі в неділю:

  • 00:00 на телеканалі Футбол 2
  • 10:20 на телеканалі Футбол 1

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Кияни підходять до битви з Рухом не в найкращому настрої. Посеред тижня команда Луческу без шансів поступилася Шахтарю в Суперкубку України. Щоправда, ситуація в чемпіонаті виглядає непогано, адже "біло-сині" випереджають принципового суперника на три очки.

Огляд матчу за Суперкубок України:

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Поєдинок у Львові пройде напередодні надскладної битви в Лізі чемпіонів. Уже в середу на чемпіона України чекає виїзд до найкращої німецької команди Баварії. Єврокубковий старт для Динамо провальним не назвеш (домашні 0:0 з Бенфікою), проте кияни цілком могли розраховувати на перемогу в кінцівці.

Список гравців Динамо на матч з Рухом:

Стосовно ж Руху, то львів'яни поки розташувалися в середині турнірної таблиці. Після провального старту і зміни тренера команда змогла вирівняти результати та здобути перемоги над Львовом і Вересом. Зараз же команда Кучука відстає від єврокубкової зони на 8 балів.

Історія зустрічей. Команди награли лише два очних матчі, які пройшли в минулому сезоні. Обидва поєдинки завершилися впевненими перемогами Динамо – 2:0 в гостях і 3:0 вдома.

Прогноз букмекерів. Беззаперечним фаворитом зустрічі є Динамо. Тріумф команди Мірчі Луческу оцінюється коефіцієнтом 1.30, тоді як на перемогу Руху можна поставити за 10.00. Імовірність нічиєї становить 5.50.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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