Росію та Білорусь усувають від усіх міжнародних змагань: заява МОК

Росію і Білорусь вигнали зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

На п'яту добу повномасштабної війни Росії проти України Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти участь спортсменів із Росії та Білорусі у змаганнях.

Резолюція МОК щодо недопуску спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань

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З метою захисту чесності глобальних спортивних змагань та безпеки всіх учасників виконком МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях.

у міжнародних змаганнях. У тих випадках, коли це неможливо в найкоротші строки з організаційних або юридичних причин, виконком МОК закликає міжнародні спортивні федерації та організаторів спортивних заходів по всьому світу зробити все можливе, щоб жодного спортсмена чи спортивного чиновника з Росії чи Білорусі не було допущено під ім'ям "Росія" чи "Білорусь".

Громадяни Росії чи Білорусі,окремі особи чи команди, повинні прийматися тільки як нейтральні спортсмени чи нейтральні команди. Не можна використовувати національні символи, кольори, прапори або гімни.

Не можна використовувати національні символи, кольори, прапори або гімни. У цьому контексті Виконком МОК розглянув, зокрема, майбутні Паралімпійські зимові ігри в Пекіні 2022 року та знову заявив про свою повну підтримку Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та Ігор.

Напередодні були озвучені боягузливі санкції ФІФА проти Росії. Міжнародна федерація футболу поки що так і не ризикнула відлучити агресора від змагань під своєю егідою, дозволивши командам РФ виступати у нейтральному статусі.