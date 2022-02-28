8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
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Россию и Беларусь отстраняют от всех международных соревнований: заявление МОК

Андрей Трофимов
28 февраля, 17:14
На международных соревнованиях отныне не должно быть слов "Россия" и "Беларусь", представители этих стран могут быть допущены только в нейтральном статусе

Россию и Беларусь выгнали из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

На пятые сутки полномасштабной войны России против Украины Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.

Резолюция МОК о недопуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям

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  • В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.
  • В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен под именем "Россия" или "Беларусь".
  • Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов.
  • В этом контексте Исполком МОК рассмотрел, в частности, предстоящие Паралимпийские зимние игры в Пекине в 2022 году и вновь заявил о своей полной поддержке Международного паралимпийского комитета (МПК) и Игр.

Накануне были озвучены трусливые санкции ФИФА против России. Международная федерация футбола пока что так и не рискнула отлучить агрессора от соревнований под своей эгидой, позволив командам РФ выступать в нейтральном статусе.