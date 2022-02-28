8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
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Реал 1
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Ворскла --
Верес --
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Маріуполь --
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Рух --
Колос --
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Львів --
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Верес --
5 березня 00:00
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Дніпро-1 --
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Ворскла --
5 березня 00:00
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Колос --
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Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Російський футбол, йди на ***: грати з росіянами відмовляються дедалі більше команд

Олександр Трикіша
28 лютого, 15:57
Військове вторгнення Росії в Україну серйозно відгукнулося для їхнього футболу. Європейські збірні масово відмовляються грати проти росіян на будь-якому рівні

З Росією ніхто не хоче грати / Фото: REUTERS

Черговою збірною, яка відмовилася від зустрічей із Росією, стала Швейцарія. У федерації засудили дії Росії в Україні та вважають це порушенням не лише міжнародних договорів, а й Статуту ФІФА.

Це рішення також поширюється на гру жіночого Євро, яка мала відбутися 9 липня, йдеться у заяві на сайті football.ch

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Наразі грати з Росією відмовилися:

  • Англія
  • Албанія
  • Чехія
  • Данія
  • Ірландія
  • Норвегія
  • Шотландія
  • Швейцарія
  • Швеція
  • Уельс
  • Польща

Зазначимо, що ФІФА запровадила свої боягузливі санкції проти РФ – збірна Росії продовжить виступати на міжнародній арені, але тільки в нейтральному статусі, і грати на нейтральних полях без глядачів.

Також ми писали, що УЄФА розриває контракт із "Газпромом". УЄФА запустив процес розірвання контракту з російською компанією "Газпром" після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.