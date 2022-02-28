Російський футбол, йди на ***: грати з росіянами відмовляються дедалі більше команд

З Росією ніхто не хоче грати / Фото: REUTERS

Черговою збірною, яка відмовилася від зустрічей із Росією, стала Швейцарія. У федерації засудили дії Росії в Україні та вважають це порушенням не лише міжнародних договорів, а й Статуту ФІФА.

Це рішення також поширюється на гру жіночого Євро, яка мала відбутися 9 липня, йдеться у заяві на сайті football.ch

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Наразі грати з Росією відмовилися:

Англія

Албанія

Чехія

Данія

Ірландія

Норвегія

Шотландія

Швейцарія

Швеція

Уельс

Польща

Зазначимо, що ФІФА запровадила свої боягузливі санкції проти РФ – збірна Росії продовжить виступати на міжнародній арені, але тільки в нейтральному статусі, і грати на нейтральних полях без глядачів.

Також ми писали, що УЄФА розриває контракт із "Газпромом". УЄФА запустив процес розірвання контракту з російською компанією "Газпром" після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.