Российский футбол, иди на ***: играть с россиянами отказываются все больше команд

С Россией никто не хочет играть / Фото: REUTERS

Очередной сборной, отказавшейся от встреч с Россией, стала Швейцария. В федерации осудили действия России в Украине и считают это нарушением не только международных договоров, но и Устава ФИФА.

Это решение также распространяется на игру женского Евро, которая должна была состояться 9 июля, говорится в заявлении на сайте football.ch.

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На данный момент играть с Россией отказались:

Англия

Албания

Чехия

Дания

Ирландия

Норвегия

Шотландия

Швейцария

Швеция

Уэльс

Польша

Отметим, что ФИФА ввела свои трусливые санкции против РФ – сборная России продолжит выступать на международной арене, но только в нейтральном статусе, и играть на нейтральных полях без зрителей.

Также мы писали, что УЕФА разрывает контракт с "Газпромом". УЕФА запустил процесс расторжения контракта с российской компанией "Газпром" после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.