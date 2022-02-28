8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Российский футбол, иди на ***: играть с россиянами отказываются все больше команд

Александр Трикиша
28 февраля, 15:57
Военное вторжение России в Украину серьезно аукнулось для их футбола. Европейские сборные массово отказываются играть против россиян на любом уровне

С Россией никто не хочет играть / Фото: REUTERS

Очередной сборной, отказавшейся от встреч с Россией, стала Швейцария. В федерации осудили действия России в Украине и считают это нарушением не только международных договоров, но и Устава ФИФА.

Это решение также распространяется на игру женского Евро, которая должна была состояться 9 июля, говорится в заявлении на сайте football.ch.

Реклама

На данный момент играть с Россией отказались:

  • Англия
  • Албания
  • Чехия
  • Дания
  • Ирландия
  • Норвегия
  • Шотландия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Уэльс
  • Польша

Отметим, что ФИФА ввела свои трусливые санкции против РФ – сборная России продолжит выступать на международной арене, но только в нейтральном статусе, и играть на нейтральных полях без зрителей.

Также мы писали, что УЕФА разрывает контракт с "Газпромом". УЕФА запустил процесс расторжения контракта с российской компанией "Газпром" после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.