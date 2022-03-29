Російські орки захопили будинок легенди Динамо

Понад два тижні Владислав Ващук разом з дітьми рятувався від російських бомбардувань у Гостомелі. Відразу після евакуації гуманітарним коридором до його будинку заїхали російські фашисти.

"Через три дні, після того як ми вийшли гуманітарним коридором, у мій будинок з дружнім візитом заїхали "визволителі". Два російські БТРи заїхали до мене у двір. Про російську армію не писатиму, давно все зрозуміло. Добре, що я встиг вивезти дітей.

Пишу для тих, хто, можливо, сидячи в безпеці десь за кордоном, відчуває ілюзії з приводу того, що буде можливість з кимось там повирішувати і у вас все буде ок. Ні. Не вийде. Вони прийшли сюди не домовлятися.

І ми тут дуже змінилися. Ви собі уявити не можете як.

Сьогодні у всіх нас тільки одне бажання – щоб наші ЗСУ якнайшвидше вичистили цю нечисть із нашої України. Щоб ті, хто прийшов сюди, на нашу землю тільки вбивати і грабувати, були знищені, щоб наша земля була вільна.

Кожен, хто зараз бореться з окупантами, знайте – з вами Бог! З вами – люди. Дякую вам і низький уклін! Слава ЗСУ! Слава армії! Перемога буде за нами!", – написав Ващук у своєму Facebook.