Російська Федерація бомбить мою країну! Усик намагається достукатися до світу

Олександр Усик прокоментував війну в Україні / Фото: Getty Images

20 серпня любителі боксу зможуть побачити повторний бій між Усиком та Джошуа. У вересні минулого року Олександр виграв у Ентоні в Лондоні та завоював чемпіонські пояси за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Тепер боксери змагатимуться в Саудівській Аравії. Сьогодні Усік та Джошуа провели прес-конференцію в Лондоні. На ній Олександр торкнувся тему війни проти Росії, а також розповів про мотивацію у боксі.

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"В Україні війна. Російська Федерація бомбить мою країну і руйнує мирні будинки, де живуть люди. Ніяку не військову інфраструктуру, а місто, торгові центри та лікарні. Я думаю про свою роботу, тренувальний табір, харчування, сім'ю та країну. Дуже радий бути тут. Також радий, що маю можливість боксувати у новому для мене місці – Саудівській Аравії. Це відкриває нові обрії. Мені подобається їздити по всьому світу та боксувати десь уперше.

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Я не боксую за гроші чи якесь визнання. Я не хочу бути великим. Багато людей хочуть якогось зізнання, щоб про них говорили та пам'ятали. Мені цього не потрібне. Я просто роблю це зараз і продовжуватиму, поки моє серце б'ється. Єдине, до чого я дуже швидко йду – це врятувати свою душу".

Відзначимо, що Олександр виграв усі 19 поєдинків у своїй кар'єрі профі, 13 із них – нокаутом. У Джошуа були 24 перемоги у 26 боях. До речі, букмекери вважають Усіка фаворитом бою-реваншу проти Джошуа .