Росіяни не вважають Світоліну красивою: українку не включили до ТОП-красунь US Open

Світоліна не потрапила до списку, зате є Костюк / Фото: Instagram
ТОП-7 тенісних красунь на Відкритому чемпіонаті США склало видання Sport.ru. До слова, в списку знайшлося місце українці Марті Костюк, а ось Світоліну автори добірки порахували недостатньо привабливою.
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Зараз Світоліна бореться за перемогу на турнірі в Чикаго, де сьогодні в фіналі зустрінеться з Алізе Корне з Франції. А в стартовому матчі на US Open Еліна вже 30-го числа зіграє c Ребеккою Маріно.
Список найкрасивіших тенісок US Open за версією російського видання виглядає так: