28 серпня 14:30 Про матч
Манчестер Сіті 5
Арсенал 0
28 серпня 14:00 Про матч
Інгулець 3
Маріуполь 0
28 серпня 17:00
Металіст 1925 1
Дніпро-1 2
28 серпня 87’
Динамо 7
Колос 0
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
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Росіяни не вважають Світоліну красивою: українку не включили до ТОП-красунь US Open

Олександр Трикіша
28 серпня, 19:51
30 серпня стартує останній у сезоні турнір "Великого Шолома" – US Open. У Росії склали список найкрасивіших учасниць турніру, але в ньому не знайшлося місця найкращій тенісистці України

Світоліна не потрапила до списку, зате є Костюк / Фото: Instagram

ТОП-7 тенісних красунь на Відкритому чемпіонаті США склало видання Sport.ru. До слова, в списку знайшлося місце українці Марті Костюк, а ось Світоліну автори добірки порахували недостатньо привабливою.

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Зараз Світоліна бореться за перемогу на турнірі в Чикаго, де сьогодні в фіналі зустрінеться з Алізе Корне з Франції. А в стартовому матчі на US Open Еліна вже 30-го числа зіграє c Ребеккою Маріно.

Список найкрасивіших тенісок US Open за версією російського видання виглядає так:

Наомі Осака (Японія)

Марта Костюк (Україна)

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Олександра Сасновіч (Білорусь)

Юлія Путінцева (Казахстан)

Гарбінє Мугуруса (Іспанія)

Аманда Анісімова (США)

Белінда Бенчіч (Швейцарія)

А це Еліна Світоліна:

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