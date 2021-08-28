Росіяни не вважають Світоліну красивою: українку не включили до ТОП-красунь US Open

Світоліна не потрапила до списку, зате є Костюк / Фото: Instagram

ТОП-7 тенісних красунь на Відкритому чемпіонаті США склало видання Sport.ru. До слова, в списку знайшлося місце українці Марті Костюк, а ось Світоліну автори добірки порахували недостатньо привабливою.

Читайте також: "А Київ – державний переворот..." Зірковий спортсмен порівняв реакцію Росії на Майдан і Талібан

Зараз Світоліна бореться за перемогу на турнірі в Чикаго, де сьогодні в фіналі зустрінеться з Алізе Корне з Франції. А в стартовому матчі на US Open Еліна вже 30-го числа зіграє c Ребеккою Маріно.

Список найкрасивіших тенісок US Open за версією російського видання виглядає так:

Наомі Осака (Японія)

Марта Костюк (Україна)

Реклама

Олександра Сасновіч (Білорусь)

Юлія Путінцева (Казахстан)

Гарбінє Мугуруса (Іспанія)

Аманда Анісімова (США)

Белінда Бенчіч (Швейцарія)

А це Еліна Світоліна: