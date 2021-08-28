Россияне не считают Свитолину красивой: украинку не включили в ТОП-красоток US Open

Свитолина не попала в список, зато есть Костюк / Фото: Instagram

ТОП-7 теннисных красавиц на Открытом чемпионате США составило издание Sport.ru. К слову, в списке нашлось место украинке Марте Костюк, а вот Свитолину авторы подборки посчитали недостаточно привлекательной.

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Сейчас Свитолина борется за победу на турнире в Чикаго, где сегодня в финале встретится с Ализе Корне из Франции. А в стартовом матче на US Open Элина уже 30-го числа сыграет c Ребеккой Марино.

Список самых красивых теннисок US Open по версии российского издания выглядит так:

Наоми Осака (Япония)

Марта Костюк (Украина)

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Александра Саснович (Беларусь)

Юлия Путинцева (Казахстан)

Гарбинье Мугуруса (Испания)

Аманда Анисимова (США)

Белинда Бенчич (Швейцария)

А это Элина Свитолина: