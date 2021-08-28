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Манчестер Сити 5
Арсенал 0
28 августа 14:00 О матче
Ингулец 3
Мариуполь 0
28 августа 17:00
Металлист 1925 1
Днепр-1 2
28 августа 21’
Динамо 2
Колос 0
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
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Россияне не считают Свитолину красивой: украинку не включили в ТОП-красоток US Open

Александр Трикиша
28 августа, 19:51
30 августа стартует последний в сезоне турнир "Большого Шлема" – US Open. В России составили список самых красивых участниц турнира, но в нем не нашлось места лучшей теннисистке Украины

Свитолина не попала в список, зато есть Костюк / Фото: Instagram

ТОП-7 теннисных красавиц на Открытом чемпионате США составило издание Sport.ru. К слову, в списке нашлось место украинке Марте Костюк, а вот Свитолину авторы подборки посчитали недостаточно привлекательной.

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Сейчас Свитолина борется за победу на турнире в Чикаго, где сегодня в финале встретится с Ализе Корне из Франции. А в стартовом матче на US Open Элина уже 30-го числа сыграет c Ребеккой Марино.

Список самых красивых теннисок US Open по версии российского издания выглядит так:

Наоми Осака (Япония)

Марта Костюк (Украина)

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Александра Саснович (Беларусь)

Юлия Путинцева (Казахстан)

Гарбинье Мугуруса (Испания)

Аманда Анисимова (США)

Белинда Бенчич (Швейцария)

А это Элина Свитолина:

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