Россияне не считают Свитолину красивой: украинку не включили в ТОП-красоток US Open

Свитолина не попала в список, зато есть Костюк / Фото: Instagram
ТОП-7 теннисных красавиц на Открытом чемпионате США составило издание Sport.ru. К слову, в списке нашлось место украинке Марте Костюк, а вот Свитолину авторы подборки посчитали недостаточно привлекательной.
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Сейчас Свитолина борется за победу на турнире в Чикаго, где сегодня в финале встретится с Ализе Корне из Франции. А в стартовом матче на US Open Элина уже 30-го числа сыграет c Ребеккой Марино.
Список самых красивых теннисок US Open по версии российского издания выглядит так: