Росія – країна терористів та нелюдів! Як ексгравець Карпат зненавидів орків

Михайло Кополовець

Війна проти Росії згуртувала українських спортсменів навколо допомоги нашій країні та ненависті до окупантів. Кожен допомагає Україні різними способами – зі зброєю в руках, на гуманітарному фронті, у фінансовому плані тощо.

Днями в Ужгороді футбольний клуб Минай організував благодійний поєдинок за участю зіркових гравців та представників шоу-бізнесу. Це дозволило команді зібрати 400 тисяч гривень для допомоги українській армії.

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Одним з учасників зустрічі став ексгравець Карпат Михайло Кополовець. Після зустрічі спортсмен розповів про свою ненависть до Росії та візити до церкви.

"Це максимально деградуюча нація. Це не люди, це країна терористів та нелюдів. Вони настільки зачепили глибини нашої ненависті, що не одне покоління не вибачить їм цього. Я не знаю, як ці люди будуть жити далі. Це не люди, це орки. Їх гріх називати людьми. Уся нація прогнила зсередини. Потрібно, щоб минуло сторіччя, щоб люди змінилися. Якщо Путін помре, це нічого не змінить. Наше ставлення до них не зміниться. Стільки зла вони завдали нам, що це не зміниться. Я думаю, зараз не лише я, а й вся Україна ходить до церкви. Це справді допомагає. А кому вірити? Ти маєш у щось вірити. Навіть ті люди, які не вірили в Бога, зараз вірять, ходять та моляться. Я завжди ходжу.

До слова, різко про росіян висловився і легендарний боксер Майк Тайсон. Американець вважає, що краще померти від ядерної бомби, ніж жити у Росії.