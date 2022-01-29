Росіє, бійся! Кличко показав супервинахід українця

Володимир Кличко і вертоліт Сікорського / Фото: Instagram
Володимир Кличко, який нещодавно звинуватив у нестачі патріотизму Василя Ломаченка, висловив захоплення іншим уродженцем України – Ігорем Сікорським.
Опублікувавши своє фото біля "нутрощів" вертольота киянина Сікорського, який прожив більшу частину життя в США, знаменитий боксер написав:
"Піонер української авіації Ігор Сікорський змінив правила гри своїм винаходом вертольота".
"Складнощі, що супроводжували підняття у повітря цього птаха, я вважаю захоплюючими. Він використовується у військових та цивільних цілях".
"Тільки уявіть, вперше він злетів у повітря 1939 року. Вау!" – написав у Facebook Володимир Кличко.
"Найкращий приклад того, чому Росії варто боятися Україну", – зазначив у коментарях під фото один із фоловерів Володимира.
Нагадаємо, Кличко й сам може сісти за штурвал гелікоптера. Курси для отримання ліцензії пілота повітряного судна він проходив у США.