30 січня 17:00 Онлайн
Єгипет --
Марокко --
31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Сіті --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Росіє, бійся! Кличко показав супервинахід українця

Андрій Трофімов
29 січня, 18:44
Великий боксер нагадав світові, що Україна подарувала планеті батька гелікоптерів

Володимир Кличко і вертоліт Сікорського / Фото: Instagram

Володимир Кличко, який нещодавно звинуватив у нестачі патріотизму Василя Ломаченка, висловив захоплення іншим уродженцем України – Ігорем Сікорським.

Опублікувавши своє фото біля "нутрощів" вертольота киянина Сікорського, який прожив більшу частину життя в США, знаменитий боксер написав:

Реклама

"Піонер української авіації Ігор Сікорський змінив правила гри своїм винаходом вертольота".

"Складнощі, що супроводжували підняття у повітря цього птаха, я вважаю захоплюючими. Він використовується у військових та цивільних цілях".

"Тільки уявіть, вперше він злетів у повітря 1939 року. Вау!" – написав у Facebook Володимир Кличко.

"Найкращий приклад того, чому Росії варто боятися Україну", – зазначив у коментарях під фото один із фоловерів Володимира.

Нагадаємо, Кличко й сам може сісти за штурвал гелікоптера. Курси для отримання ліцензії пілота повітряного судна він проходив у США.