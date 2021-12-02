3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Роналду викликають на допит: португалець може бути замішаний у грандіозному скандалі

Олександр Трикіша
2 грудня, 16:08
Прокуратура Туріна має намір допитати нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду у справі про можливі фінансові махінації у його колишній команді Ювентус

Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Керівництво Ювентуса підозрюють у помилковій звітності клубу у трьох сезонах, зокрема клуб звинувачують у тому, що вони виплачували зарплату Роналду повз касу під час локдауну у 2020 році.

Читайте також: Він брехун! Роналду пояснив, чому не поїхав на вручення "Золотого м'яча"

Реклама

Прокуратура хоче допитати футболіста та з'ясувати, яку саме суму виплатив йому туринський клуб, пише La Gazzetta dello Sport.

Роналду викликають на допит в Італії / Фото: Reuters

Глава італійської асоціації захисту прав споживачів Марко Донцеллі вже зажадав позбавити Ювентус останніх чемпіонських титулів та відправити туринський клуб до Серії Б.

Реклама

Нагадаємо, Ювентус був одним із головних фігурантів корупційного скандалу в італійському футболі 2006 року, який увійшов до історії під назвою Кальчополі. Тоді туринців перевели до другого дивізіону та позбавили двох чемпіонських титулів.