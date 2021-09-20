22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Роналду три роки дурила аферистка – вкрала велику суму грошей, а він і не помітив

Олександр Трикіша
20 вересня, 20:38
Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду став жертвою шахрайки, якій сам же довірив свої кредитні картки. Збитки досягли шестизначної суми

Кріштіану Роналду постраждав через свою довірчивість / Фото: REUTERS

Ще під час першого періоду перебування Роналду в МЮ португалець співпрацював з туристичним агентством і довірив їм свої кредитки.

Читайте також: А раптом допоможе: Роналду записав звернення до футболіста в комі

Скориставшись довірливістю молодого футболіста, тревел-агент компанії з лютого 2007 по липень 2010 року забронювала понад 200 поїздок, яких футболіст насправді не скоював, пише sports.ru, посилаючись на Jornal de Notícias.

/ Фото: REUTERS

Реклама

Загальний збиток склав 288 тисяч євро. Втім, наголошується, що сам Роналду не знав про втрату грошей. У той час португалець заробляв 7 мільйонів євро за сезон!

Шахрайка вже була засуджена судом Порту до чотирьох з половиною років позбавлення волі умовно в 2017 році. Вона повинна компенсувати шкоду своєму колишньому роботодавцеві щомісячними виплатами.

Читайте також: Повіз овець подалі від Роналду: веселе відео ексгравця збірної Франції

Реклама