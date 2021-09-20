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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
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Роналду три года обманывала аферистка – увела крупную сумму денег, а он и не заметил

Александр Трикиша
20 сентября, 20:38
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы, которой сам же доверил свои кредитные карточки. Ущерб достиг шестизначной суммы

Криштиану Роналду пострадал из-за своей доверчивости / Фото: REUTERS

Еще во время первого периода пребывания Роналду в МЮ португалец сотрудничал с туристическим агентством и доверил им свои кредитки.

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Воспользовавшись доверчивостью молодого футболиста, трэвел-агент компании с февраля 2007 по июль 2010 года забронировала более 200 поездок, которых футболист на самом деле не совершал, пишет sports.ru, ссылаясь на Jornal de Notícias.

Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

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Общий ущерб составил 288 тысяч евро. Впрочем, отмечается, что сам Роналду не знал о потере денег. В то время португалец зарабатывал 7 миллионов евро за сезон!

Мошенница уже была приговорена судом Порту к четырем с половиной годам лишения свободы условно в 2017 году. Она должна компенсировать ущерб своему бывшему работодателю ежемесячными выплатами.

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